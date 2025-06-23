İHH Hakkari Şubesi'ne İsa Erkaya atandı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Hakkari Şube Başkanlığına İsa Erkaya getirildi.

Şube binasında düzenlenen programda eski başkan Orhan Temel, görevini Erkaya'ya devretti.

Erkaya, ekibiyle birlikte genç, kadın, yaşlı, yetim ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaşmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Yardıma muhtaç herkesin yanında olmaya çalışacaklarını belirten Erkaya, "Eğitim, sağlık, sportif faaliyetler ve temel ihtiyaçlar gibi birçok alanda destek sunacağız. 'İyilik her zaman her yerde' anlayışını kentin dört bir yanına yayacağız. Başkan Orhan Temel'e bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." dedi.