İHH Genel Başkanı Yıldırım'dan Filistin açıklaması: Bir an önce insani yardım koridorunun açılması lazım

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Filistin'de yaşanan son gelişmeler ve işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının neden olduğu insani krizle ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

İnsani Yardım Vakfı ( İhh ), Filistin'de yaşanan son gelişmeler ve işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının neden olduğu insani krizle ilgili olarak basın açıklaması yaptı. Toplantıda konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Filistinlilerin sağlık, barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için acil olarak insani yardım koridorunun açılması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, " Gazze'den kadınlar ve çocukların çıkarılması lazım. Çünkü İsrail savaş hukukuna dikkat etmiyor her tarafı bombalıyor. Utanmadan Arjantin'den, Peru'dan uçaklara binip gönüllü asker olarak İsrail'in yanına gidiyorlarmış. Haddinizi binin, gönüllü asker hareketini başlatırsak biz bir tükürükte sizi boğarız. Kadın ve çocukların öldürülmesine, uçaklara binip yardıma gitmeye sessiz kalınacağını mı zannediyorsunuz" dedi.

Bölgede son yaşanan gelişmeler ve Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için çağrı yapmak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Bugün hepimiz çok üzgünüz Netanyahu'dan insanlık bekleyenlerin sayısının fazla olduğu dönemdeyiz. Ama bu adamın insanlıktan uzak olduğunu artık bütün dünya kabul etmek zorundadır. Çünkü kendisi için hiçbir savaş suçunun önemli olmadığını söylüyor. Askerlere istedikleri gibi davranabileceklerini söylüyor" diye konuştu.

CUMA GÜNÜ TÜRKİYE GENELİNDE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILACAĞIZ

Yıldırım, "Dünya sessiz, Müslümanlar esirlere öyle güzel davranıyorlar ki. İsrail artık Allah'ın izniyle gidiyor. Cuma günü Türkiye genelinde gıyabi cenaze namazı kılacağız. Cumartesi günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş yapacağız. Bugün bütün siyasi partilerin, STK'ların bir ve beraber olduğu bir gündür. Her yerde araba konvoyları yapacağız. Yine cumartesi günü büyük bir miting düzenlenecek. Böylece iki yere mesaj vereceğiz biri İsrail diğer ise içimizdeki İsrail severlere. Şimdi buradan açıkça söylüyorum İsraillerin saldıracağının en önemli göstergesi Ümit Özdağ'ın son 4-5 ayda hızlı bir şekilde Türkiye'de Arap düşmanlığını yaygınlaştırmasıdır. Ümit Özdağ'ın İsrail ile olan ilişkisini biliyorsunuz. Önce dünya kamuoyunu hazırlamak istediler. Bizde ne Kürt ne Arap ne de Türk düşmanlığı olur. Bizde sadece zalimlere karşı düşmanlık olur" ifadelerini kullandı.

"BİDEN SEN KATİLSİN, KATİL SEVİCİSİN"

ABD'nin Akdeniz'de olmasını da eleştiren Yıldırım, "Amerika Çin'in oluşturmak istediği ticaret yollarını kapatıyor. Doğu Akdeniz'deki enerji hatlarını kapatıyor. Aslında Rusya ve Çin'e ciddi bir mesaj veriyor. Türkiye'yi bölge ülkelerini de içine alacak bir savaşın düğmesine basıyor. Joe Biden, İsrail'e koşulsuz destek verdiğini söylüyor; Hamas'ın yaptıklarının İŞİD'İn yaptıklarıyla örtüştüğünü ifade ediyor. Biden senin her konulman bana Irak katliamını, Vietnam'ı, Japonya'ya attığın nükleer bombayı hatırlatıyor. Sen katilsin, katil seversin. Kendini çok büyük görme, Filistinliler kaç ABD Başkanı gördü? Hiçbiri ortada yok. Hamas ve direniş örgütleri hala ayakta" açıklamasında bulundu.

ORADA TERÖR ÖRGÜTÜ OLAN HAMAS DEĞİLDİR

Filistin topraklarının 75 yıldır işgal edildiğini belirten Yıldırım, "Orada terör örgütü olan Hamas değildir, İsrail adına kurgulanmış, gayrimeşru batının çocuğu olan İsrail'dir. Çünkü İsrail'in o bölgede ne işi vardı. İsrail severlere de bir çift sözüm var. Her Filistin olayı turnusol kağıdıdır, bugünler geçer ama geriye konuştuklarınız kalır. Bu konuştuklarınız da mazlumlar tarafından unutulmaz. 75 yıldır toprakları işgal edilmiş, çocukları, kadınları öldürülen Filistinliler mücadele ediyor o mücadelenin sonucunda kendilerini savunma hakkını kullanıyorlar. Hepimiz İsrail'in savaşa hazırlandığını biliyorduk. İsrail 20 yıldır Gazze'yi boşaltma planı yapıyor. İnsanları Sina Çölü'ne göndermek istiyor. Bu sefer Filistinler bu oyunu bozdu, erken davrandı ve İsrail'e hiç unutmayacakları bir şaşkınlık yaşattı" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEN KADINLAR VE ÇOCUKLARIN ÇIKARILMASI LAZIM

Gazze'nin boşaltılmak istendiğini vurgulayan Yıldırım, "İnsani koridor oyununa gelmemiz gerekiyor. İsrail bunu istiyor, insani koridorla Gazze'nin tamamı boşaltılarak orası insansızlaştırılmak isteniyor. Gazze'den kadınlar ve çocukların çıkarılması lazım. Çünkü İsrail savaş hukukuna dikkat etmiyor her tarafı bombalıyor. Dünya sessiz, böyle bir ahlaksızlığı kaç kere gördü ki? Dünya halklarına sesleniyorum Avrupa, Amerika sokaklarına inin ve bu emperyalist zalimlere karşı tek vücut hareket edin. Utanmadan Arjantin'den, Peru'dan uçaklara binip gönüllü asker olarak İsrail'in yanına gidiyorlarmış. Haddinizi binin, gönüllü asker hareketini başlatırsak biz bir tükürükte sizi boğarız. Kadın ve çocukların öldürülmesine, uçaklara binip yardıma gitmeye sessiz kalınacağını mı zannediyorsunuz" dedi.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI, SEN NEREDESİN?

Bütün İslam dünyasını Mısır'a destek vermeye çağıran Yıldırım, "İslam İşbirliği Teşkilatı, sen neredesin? Niye harekete geçmiyorsun. Mescid-i Aksa yakıldığı için kurulan teşkilat değil misin? Şu anda yangın durdu mu? Bir Filistinlinin kanı Mescid-i Aksa'nın taşından daha kutsaldır. Niye harekete geçmiyorsunuz? Acilen toplantı yapacaksın, gerekirse asker göndereceksin. Bir an önce insani yardım koridorunun açılması lazım. Kadın ve çocuklar çıkarılsın ama Gazze boşaltılmasın. Bütün İslam dünyasını Mısır'a destek vermeye çağırıyorum. Mısır kapıyı açmaya çalışıyor. Yardım kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Mısır'la bir an önce irtibat kurun, refah kapısı açılsın. İslam dünyası liderlerinin daha net bir ifade kullanmasını sağlayacağız, toplumsal baskıyı artıracağız. Eylemleri bütün dünyaya yayacağız. Ayrımcıların, ırkçıların, Siyonistlerin nefretini artıracağız. İslam İşbirliği toplantısının Mısır'da olmasını talep ediyoruz. Bunu Mısır'a destek olmak açısından istiyoruz" diye konuştu.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TOPLANTISININ MISIR'DA OLMASINI TALEP EDİYORUZ

Hamas'ın stratejik aklının İsrail'den daha üstte olduğunu söyleyen Yıldırım, "Aslında Hamas devletleşmiş İsrail örgütleşmiş. Hamas'ın kullandığı taktikleri ve İsrail'in kullandığı taktikleri savaş uzmanları karşılaştırsın. Hamas'ın yaptığı savaş hukukuna uygun. İsrail'in yaptığı terör örgütlerine uygun savaş taktikleridir" ifadelerini kullandı.