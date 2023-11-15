İHH Gazze'ye yardımlarını sürdürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de gıda, battaniye ve tıbbi malzeme gibi yardımlarını sürdürüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de gıda, battaniye ve tıbbi malzeme gibi yardımlarını sürdürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye yönelik son saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana şehirde 51 bin 840 sıcak yemek, 4 bin 112 gıda kolisi, 2 bin battaniye, 500 elbise, 800 hijyen paketi ve 120 paket hasta bezi dağıtıldı.

Bölgede yürütülen insani yardım çalışmaları kapsamında, 500 ilaç ve tıbbi malzeme, 1160 ilk yardım çantası, 10 tekerlekli sandalye, 9 tıbbi yatak, hastalara yürüme desteği sağlayan 5 ekipman, 6 koltuk değneği, hastane ve ambulanslar için 485 litre yakıt temin edildi.

Gazze'nin çeşitli noktalarında kurulan mobil aşevlerinde günlük 1200 kişiye sıcak yemek dağıtılırken, vakfın desteklediği bir fırın aracılığıyla günde, 500 aileye ekmek dağıtımına başlandı.

Vakfın 7 Ekim'den yana sürdürdüğü çalışmalarından yaklaşık 80 bin Gazzeli istifade etti.