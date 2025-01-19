İHH, Gazze'ye 460 Tır İnsani Yardım Gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ( İhh ), İsrail'in saldırdığı Gazze'ye geçen yıl 460 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana Filistin'e yardımlarını kesintisiz sürdürdü.

Bölgeye geçen yıl 460 tır insani yardım malzemesi gönderen vakıf, 14 milyon 704 bin 664 sıcak yemek, 1 milyon 195 bin 453 muhtelif gıda, 129 bin 789 çuval un, 20 milyon 897 bin 471 ekmek dağıttı.

Toplam 3 milyon 755 bin 490 lipid bazlı besin takviyesi, 185 bin 422 gıda kumanyası, 108 bin 308 hijyen paketi, 54 bin 469 bebek bezi, 57 bin 610 halı, 45 bin 833 battaniye ve 22 bin 236 elbise bölgeye ulaştırıldı.

İHH, Gazze'ye 11 bin 311 poşet sebze, 10 bin 168 paket hurma, 5 bin 470 barınma yardımı, 10 bin 80 bebek maması da yolladı.

Sağlık alanında 12 ambulans ile 5 tıbbi cihazı Gazzelilerin hizmetine sunan vakıf, 9 bin 274 hasta bezi, 501 paket ilaç ve tıbbi malzeme, 1300 ilk yardım çantası, 40 tekerlekli sandalye, 149 tıbbi yatak ve muayene dolabı, 100 hasta yürütücü, 100 koltuk değneği, 485 litre yakıt, 2 bin 507 litre içme suyu, 2 bin 44 çadır, 600 kırtasiye malzemesini bölgeye gönderdi.

Toplam 3 ay süreyle 3 sağlık merkezinin yönetimini gerçekleştiren İHH, Hindistan'da 29 bin 439 hisse adak ve vacip kurban keserek konserve haline getirdi. Konserveler, Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Savaştan etkilenen çocukları da unutmayan İHH, 10 bin çocuğa yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.