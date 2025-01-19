Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu

Ateşkes saatinde Gazze'ye saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Gazze'de ateşkes beklenirken Netanyahu'dan yeni bahane

Dünyanın beklediği habere dakikalar kala Netanyahu'dan yeni bahane
TikTok, ABD'de erişime kapatıldı

170 milyon kişiye soğuk duş! ABD popüler uygulamayı erişime kapattı
Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti

İHH, Gazze'ye 460 Tır İnsani Yardım Gönderdi

İHH, Gazze'ye 460 Tır İnsani Yardım Gönderdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), geçen yıl Gazze'ye 460 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Vakıf, sağlık, gıda ve barınma yardımlarıyla savaş mağdurlarına destek sağladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ( İhh ), İsrail'in saldırdığı Gazze'ye geçen yıl 460 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana Filistin'e yardımlarını kesintisiz sürdürdü.

Bölgeye geçen yıl 460 tır insani yardım malzemesi gönderen vakıf, 14 milyon 704 bin 664 sıcak yemek, 1 milyon 195 bin 453 muhtelif gıda, 129 bin 789 çuval un, 20 milyon 897 bin 471 ekmek dağıttı.

Toplam 3 milyon 755 bin 490 lipid bazlı besin takviyesi, 185 bin 422 gıda kumanyası, 108 bin 308 hijyen paketi, 54 bin 469 bebek bezi, 57 bin 610 halı, 45 bin 833 battaniye ve 22 bin 236 elbise bölgeye ulaştırıldı.

İHH, Gazze'ye 11 bin 311 poşet sebze, 10 bin 168 paket hurma, 5 bin 470 barınma yardımı, 10 bin 80 bebek maması da yolladı.

Sağlık alanında 12 ambulans ile 5 tıbbi cihazı Gazzelilerin hizmetine sunan vakıf, 9 bin 274 hasta bezi, 501 paket ilaç ve tıbbi malzeme, 1300 ilk yardım çantası, 40 tekerlekli sandalye, 149 tıbbi yatak ve muayene dolabı, 100 hasta yürütücü, 100 koltuk değneği, 485 litre yakıt, 2 bin 507 litre içme suyu, 2 bin 44 çadır, 600 kırtasiye malzemesini bölgeye gönderdi.

Toplam 3 ay süreyle 3 sağlık merkezinin yönetimini gerçekleştiren İHH, Hindistan'da 29 bin 439 hisse adak ve vacip kurban keserek konserve haline getirdi. Konserveler, Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Savaştan etkilenen çocukları da unutmayan İHH, 10 bin çocuğa yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
img

Tüm şehri alarma geçiren olayda 3 gündür tek bir iz yok
img

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti
img

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memurundan acı haber
İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu

İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı

Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdirtmiş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.