İHH, Gazze Şeridi'nde 400 yetime bayramlık kıyafet dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İHH, Gazze Şeridi'nde 400 yetime bayramlık kıyafet dağıttı

AA - Mehmet Nuri Uçar - Güncel
 - Güncelleme:
İHH, Gazze Şeridi'nde 400 yetime bayramlık kıyafet dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 400 yetim çocuğa bayram kıyafeti dağıttığı bildirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı'nın, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 400 yetim çocuğa bayram kıyafeti dağıttığı bildirildi.

İhh Gazze Ofisi Medya Sorumlusu Muhammed eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 400 yetime bayramlık kıyafet yardımı yapıldığını söyledi.

Şurefa ayrıca, İHH'nın abluka altındaki Gazze'de zor şartlarda yaşayan bölge halkına insani yardımlarını sürdüreceğini söyledi.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle babasını kaybetmiş yetimler dahil 20 bin yetim çocuk bulunuyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın seçimleri kazandığı 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

Bayram, İsrail, Gazze, İHH, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title