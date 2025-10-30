İHH, Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine 100 Bin Ekmek Ulaştırdı
İHH Antalya Şubesi, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ulaştırarak gıda tedarik sıkıntılarını hafifletmeyi hedefliyor. Dağıtım, yerel ekiplerle koordineli olarak özellikle çocuk ve kadınların bulunduğu bölgelere yapılmıştır.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği ( İhh ) Antalya Şubesi tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ulaştırıldı.
İhh Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dağıtım, İHH'nin Gazze'deki yerel ekipleriyle koordineli olarak çeşitli kamp ve yerleşim alanlarında gerçekleştirildi.
Özellikle çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu bölgelerde günlük taze ekmekler doğrudan ailelere teslim edildi.
Çalışmayla, Gazze'de saldırı ve abluka koşullarında yaşayan halkın gıda tedarik sıkıntılarının hafifletilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel