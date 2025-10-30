Haberler

İHH, Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine 100 Bin Ekmek Ulaştırdı

İHH, Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine 100 Bin Ekmek Ulaştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İHH Antalya Şubesi, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ulaştırarak gıda tedarik sıkıntılarını hafifletmeyi hedefliyor. Dağıtım, yerel ekiplerle koordineli olarak özellikle çocuk ve kadınların bulunduğu bölgelere yapılmıştır.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği ( İhh ) Antalya Şubesi tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ulaştırıldı.

İhh Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dağıtım, İHH'nin Gazze'deki yerel ekipleriyle koordineli olarak çeşitli kamp ve yerleşim alanlarında gerçekleştirildi.

Özellikle çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu bölgelerde günlük taze ekmekler doğrudan ailelere teslim edildi.

Çalışmayla, Gazze'de saldırı ve abluka koşullarında yaşayan halkın gıda tedarik sıkıntılarının hafifletilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
DEM Parti İmralı heyetinden, Erdoğan'la yapacakları görüşme öncesi açıklama

İmralı heyetinden Ankara'daki kritik zirve öncesi açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Gebze'deki faciada yan binadaki komşu konuştu: 4,5 ay önce CİMER'e şikayet oluşturduk

Göz göre göre gelmiş! Faciadan önce CİMER'e yapılan şikayet inanılmaz
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.