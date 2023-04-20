İHH, Gazze'de ramazan ayında binlerce kişiye yardım yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, mübarek ramazan ayı boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yüzlerce aileye çeşitli yardımlarda bulundu.

İhh Gazze Ofisi Medya Sorumlusu Muhammed eş-Şurefa, AA muhabirine vakfın yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şurefa, İHH'nın ramazan ayı boyunca, gıda yardımları, alışveriş kuponları, iftar yemekleri ve yetimler için bayramlıklar gibi abluka altında yaşayan yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye yardım yaptığını söyledi.

İHH'nın yardımlarına ilişkin Şurefa, "Ramazan ayı boyunca, 1880 alışveriş kuponu, 730 gıda kolisi, 15 bin 650 kişi için iftar yemeği ve 1070 yetim için bayramlık kıyafet yardımı yapıldı." dedi.

Şurefa, yardımların uygulanan abluka sebebiyle Gazze halkının maruz kaldığı zor şartlar altında dağıtıldığını belirterek, "İHH, Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetimlerin yükünü hafifletmek için aralıksız çalışıyor." ifadesini kullandı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, Gazze'nin yaklaşık 2,3 milyonluk nüfusunun yaklaşık 1,5 milyonu, İsrail'in 16 yılı aşkın süredir Gazze'ye uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle yoksulluk içinde yaşıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2007'den bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.