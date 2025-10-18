Haberler

İHH Gazze'de Enkaz Kaldırma ve Temizlik Çalışmalarına Başladı

İHH Gazze'de Enkaz Kaldırma ve Temizlik Çalışmalarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail saldırıları sonucu yıkıma uğrayan Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar, bölgedeki yaşam alanlarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesine yönelik olarak yürütülüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkıma uğrayan Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, Gazze'de yeni bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, Gazze'nin kuzeyinde çevre temizliği, yol açma ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Böylece bölgedeki iyileştirme sürecine de hız kazandırıldı.

Bölge halkının yaşam alanlarının yeniden kullanılır hale getirilmesi hedeflenen çalışmalarla enkazla kaplanan cadde ve sokakların yeniden ulaşıma açılması için ağır iş makineleri sahada aktif görev alıyor.

Gazze'de gıda, barınma, hijyen, psikososyal destek ve sağlık gibi birçok alanda faaliyet yürüten vakıf, çevre temizliği çalışmalarıyla da Gazze'ye destek olmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi

Aracında bulduğu gibi polise koştu! Şüpheli tanıdık çıktı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu

Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini sattığı şirketi açıkladı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Tomografideki görüntü şoke etti! Zehir tacirleri yakayı böyle ele verdi

Tomografideki görüntü şoke etti! Yakayı böyle ele verdiler
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.