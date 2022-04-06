İHH Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere ramazan kumanyası yardımında bulundu.

İhh yetkilisi Mahmut Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan yardımları kapsamında Erbil'de 80 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yardımların Suriyeli ve Iraklı ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere ulaştırıldığını aktaran Yaşar, İHH'nin ayrıca Erbil'in dışında Musul, Duhok ve Kerkük kentlerinde de gıda kolisi dağıtımları yaptığını dile getirdi.

Yaşar, Irak'ta ramazan çalışmalarını tamamladıklarını, ancak bundan sonra da yetimlere yönelik ve kalkınma odaklı projelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.