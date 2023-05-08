İHH'den Sudan'daki çatışmalar nedeniyle Çad'a sığınanlara destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'daki çatışmalar sebebiyle ülkenin batı komşusu Çad'a sığınanlara gıda yardımında bulundu.

Vakıf yetkilileri, uluslararası toplumun ve Çad'daki yerel makamların sığınmacılara yardım çağrısına yanıt olarak dağıtımların süreceğini belirtti.

Çad Mülteciler Komitesi, Sudan'daki çatışmalardan kaçıp Çad'a sığınanların sayısının yirmi bini geçtiğini açıkladı.

Yardım dağıtımına katılan Ansonka Bölge Valisi Ali Muhammed Subi, Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve sığınmacıların yanında yer alan organizasyon sorumlularına bu tür insani girişimlere verdiği destek için teşekkür etti.

Batı Darfur'daki olaylar

Sudan Doktorlar Sendikası, 27 Nisan'da ülkenin batısında bulunan Batı Darfur eyaletindeki El-Cuneyna şehrinde yeniden alevlenen şiddet olayları sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurmuştu.

Öte yandan, Sudan ordusu, tüm eyaletlerdeki güvenlik durumunun Batı Darfur eyaletinde patlak veren kabile çatışması dışında istikrarlı olduğunu ifade ederek, yerel makamlarla koordinasyon içinde bu kabile çatışmasını kuşatma girişimlerinin yapıldığını açıklamıştı.

Yerel basın, 26 Nisan'da Batı Darfur eyaletinin El-Cuneyna şehrinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 3 gün süren kanlı çatışmalarda en az 90 kişinin öldüğünü bildirmişti.

BM, endişelerini dile getirdi

Bu olayların Masalit kabilesi ile Arap kabileleri arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştüğü kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler, El-Cuneyna şehrinde "kabile boyutu kazanmaya başlayan" yağma ve şiddetle ilgili endişelerini dile getirmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.