İHH'den 'Soykırım Devam Ediyor, Gazze'yi Unutma!' basın toplantısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "Soykırım Devam Ediyor, Gazze'yi Unutma!" konulu toplantısında İsrail ile İran arasındaki savaşın kısa sürede bitirilmesine rağmen Filistinlilerin insanlık dramının sürdüğüne dikkati çekildi.

Vakfın Fatih'teki merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi İzzet Şahin, İran ile İsrail arasındaki savaşın durdurulması için dünya liderlerinin harekete geçtiğini, devletler ve devlet üstü örgütlerin toplantılar yaptığını söyledi.

Şahin, Gazze'deki katliamın durdurulması için dünyadaki bütün kanaat önderleri ve devlet liderlerine seslenerek, "Ablukayı kaldırmak için dünyada sivillerin yaptığı inisiyatiflere karşı şiddet uygulanıyor. Gemiler yola çıkıyor, Avrupa sularında vuruluyor. Gemiler yola çıkıyor, İsrail haydut uygulamalarıyla o insanları tutukluyor ve götürüyor, baskı uyguluyor, onları sorguluyor. Gemilerine el koyuyor. Karadan birileri gidip ablukayı kırmak için mücadele ediyor. Libya ve Mısır gibi devletleri engelliyor." diye konuştu.

Mısır'ın, Libya ile yakın coğrafyalardaki ülkelere yardımların geçişine izin vermesini talep eden Şahin, Gazze'deki insanların 21. yüzyılda açlıktan öldüğünü vurguladı.

Şahin, insanların yardım alabilmek için tel koridorların içine sokulduğunu anlatarak, "Bir çuval yardım alabilmek için hayatını ortaya koyarak oraya girdiler. Şu ana kadar bu uygulama başladıktan bugüne kadar 600'den fazla insan hayatını kaybetti. Böyle bir şeyi tekrar yaşamamak için başta kendi ülkemiz olmak üzere İslam alemindeki bütün askeri unsurları göreve çağırıyoruz. Gitsinler, o kapıların açılması ve yardımların güvenli bir şekilde içeriye girmesini, girdikten sonra da dağıtılmasını üstlensinler." ifadelerini kullandı.

Boykot ürünleri olarak isimlendirilen şirketlerinin çoğunun İsrail'i desteklediğine dikkati çeken Şahin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başta olmak üzere bütün hakim ve savcıların dik durmalarını ve davaları sonuna kadar yürütmelerini talep etti.

Şahin, İslam alemindeki her ülkeden bir barış gücü gitmesini önererek, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ve diğer ülkelerden çağrımız var. İsrail'i izole edin, ilişkilerinizi kesin, büyükelçiliklerinizi kapatın. Onların büyükelçiliği varsa gönderin. Hava sahalarını kapatın. Denizden sahalarınızı kapatın. Karadan sahalarınızı kapatın. Abluka nedir, bunu görsünler." dedi.

"274 yetim çocuğumuz şehit edildi"

İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun ise İsrail ve İran arasındaki savaşın 12 gün içinde durdurulduğunu ifade etti.

Savaş devam ettiğinde Gazze'nin bombalanmaya devam ettiğini dile getiren Göksun, şöyle devam etti:

"Sağlık ocaklarımız, aşevlerimiz vuruluyor. Personelimiz şehit ediliyor. Şu ana kadar tespit edebildiğimiz 274 yetim çocuğumuz şehit edildi. Şu anda Gazze'de 454 bin konut yok olmuş durumda. Ülkeler, devletler, misyonlar nasıl ki İran ve İsrail arasındaki savaşı durdurabilme gücünü göstermişlerse artık Gazze'ye uygulanan bu katliamın da durdurulması için ellerinden geleni yapmak durumundalar. Bunu insanlığa karşı borçlular. Artık Gazze içinde bulunduğu durumdan kurtulur temennisi içerisindeyiz."

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya da Gazze'de hiç kimsenin güvenli yerinin kalmadığını belirtti.

Kaya, uluslararası yapının Gazze'ye yardım ulaştıramaz boyuta gelme noktasına dayandığını kaydetti.