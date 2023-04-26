İHH'den Somali'ye un yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılından bu yana kuraklığın yoğun bir şekilde devam ettiği Somali'de yardım çalışmalarına kapsamında, ülkenin 10 şehrinde 38 bin 601 aileye 25'er kilo un dağıtımında bulunduğunu açıkladı.

İhh İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılından bu yana kuraklığın yoğun bir şekilde devam ettiği Somali'de yardım çalışmalarına kapsamında, ülkenin 10 şehrinde 38 bin 601 aileye 25'er kilo un dağıtımında bulunduğunu açıkladı. Dağıtımlardan yaklaşık 232 bin kişi faydalandığı belirtildi.

Uzun yıllardır ülkede yardım faaliyetlerinde bulunan İhh, kuraklığın ardından çalışmalarına daha da ağırlık verdiğini açıkladı.

10 ŞEHİRDE 38 BİN 601 AİLEYE UN DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İhh'den yapılan yazılı açıklamada, " İhh, yardım çalışmaları kapsamında son olarak 5 farklı eyaletteki Baardheere, Baidoa, Boosaaso, Garbahaarreey, Jowhar, Harardhere, Hobyo, Laascaanood, Mogadişu ve Wisil şehirlerinde 38 bin 601 aileye 25'er kilo un dağıttı. Dağıtımlardan yaklaşık 232 bin kişi faydalandı. İHH'nın ülkedeki yardım çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.