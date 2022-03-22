İHH'den selden etkilenen Tayland'a barınma kitiyle gıda desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, sel felaketi yaşanan Tayland'da barınma kiti ve gıda kumanyası dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sel felaketinin ardından Tayland'a yönelik yardım çalışmalar başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 170 aileye yastık, battaniye ve yorgandan oluşan barınma kiti, 292 aileye de gıda kumanyası dağıtıldı.

Tayland'da 25 Şubat'ta başlayarak 3 gün süren yoğun yağışlar sonucunda Narathiwat, Yala, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Pattani, Songkhla ve Trang'da görülen selden 60 bin 645 kişi etkilendi, 6 kişi ise hayatını kaybetti.

Sel sonrası 12 bin 129 ev hasar görürken bölgede acil olarak gıda kumanyası, yorgan ve battaniye gibi malzemelere ihtiyaç duyuluyor.

Kısa mesajla yardım

İhh aracılığıyla selden etkilenenlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, "PATANI" yazıp 3072'ye göndererek 10 lira, 4072'ye göndererek de 50 lira yardımda bulunabiliyor.

Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nin internet sitesi üzerinden ya da banka hesapları yoluyla açıklama kısmına "PROJE KODU 16221" yazarak destek olabiliyor.