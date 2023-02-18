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İHH'den "kimsesiz depremzede çocukların İstanbul'da eve yerleştirildiği" iddiasına yalanlama Açıklaması

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İHH'den 'kimsesiz depremzede çocukların İstanbul'da eve yerleştirildiği' iddiasına yalanlama Açıklaması

İHH İnsani Yardım Vakfı, "depremlerde kimsesiz kalan çocukların İstanbul'a getirilerek İHH evlerine yerleştirildiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, haberi yayımlayanlar hakkında hukuki işlem yapılacağını bildirdi.

İhh İnsani Yardım Vakfı, "depremlerde kimsesiz kalan çocukların İstanbul'a getirilerek İHH evlerine yerleştirildiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, haberi yayımlayanlar hakkında hukuki işlem yapılacağını bildirdi.

Vakfın yazılı açıklamasında, depremlerde kimsesiz kalan çocukların Antakya'dan İstanbul'a getirilerek İHH'nin evlerine yerleştirildiği şeklindeki asılsız ve art niyetli iddiaların bazı medya ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vakfımızın çocuklar için herhangi bir evi olmadığı gibi deprem bölgesinden çocuk getirip evlere yerleştirme çabası da yoktur. Vakfımız, depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgelerinde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına AFAD koordinasyonunda aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haberin yayımlanmasının ardından haberi yapan kurumla iletişime geçildiği, düzeltme talep edildiği ancak herhangi bir düzeltmenin yapılmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın etiğine ve meslek ilkelerine uygun şekilde davranmayarak haberi yayınlamadan önce görüşümüzü almayan, bu açıklamamızı yayınlamayan, bahsedilen asılsız haberi yayınlayan kişiler ve kurumlar hakkında gerekli hukuki işlemler yapılarak vakfımızın, bağışçılarımızın, gönüllülerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin hakları korunacaktır."

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Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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