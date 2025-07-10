İHH'den 11 Bin 608 Yetime Destek: İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi Genişliyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 42 ülkedeki 11 bin 608 yetim çocuğa destek verildi.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, vakfın 2013'ten bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ile koordineli uyguladığı "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" devam ediyor.

Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullardaki öğrencilerin katılabildiği projeyle öğrenciler, Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki yetimlere destek oluyor.

Öğrencilerin projeye desteği 2024-2025 eğitim öğretim döneminde artış gösterdi. Geçen yıl 2 bin 218 okulun katıldığı projeye, bu sene 72 ildeki 4 bin 508 okul dahil oldu. Projeyle 42 farklı ülkeden 11 bin 608 yetim çocuğa destek verildi.

Projeye destek olmak isteyen sınıflar, okul idaresinin bilgisi dahilinde öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvurabiliyor.

Yetim Sponsorluk Formu, elden teslim edilebilmesinin yanı sıra "https://www.ihh.org.tr/bagis/yetim" sayfası üzerinden doldurulabiliyor. Yetim Özet Bilgi Formu sınıflara ulaştıktan sonra, yetim bilgileri "www.ihh.org.tr/yetimlerim" üzerinden görülebiliyor.