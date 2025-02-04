İHH'dan Suriye'ye Kış Yardım Kampanyası

İhh İnsani Yardım Vakfı tarafından "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki 37 bini aşkın kişiye çeşitli yardım malzemeleri dağıtıldı.

İhh İnsani Yardım Vakfı, "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla başlattığı kış kampanyası çerçevesinde, Suriye'deki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yakacak, mont, çizme, sünger yatak, soba ve battaniye dağıtıldı. Bu yardımlardan 7 bin 432 aile ve 37 bin 173 kişi faydalandı.

İhh Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, kış şartlarının giderek ağırlaştığını ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Kamplarda ve enkaz bölgelerinde yaşam mücadelesi veren insanların olduğunu hatırlatan Tosun, "2024 yılının aralık ayı başında başlattığımız kış yardım kampanyası kapsamında Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki kamp ve yerleşimlerde yaşayan ailelere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyoruz. Toplam 1858 ton 680 kilogram yakacak, 26 bin 941 adet mont, 26 bin 373 çift çizme, 7 bin 315 adet sünger yatak, 3 bin 271 adet soba ve 37 bin 768 adet battaniye dağıttık. Dağıtımlarımızdan 7 bin 432 aile ve 37 bin 173 kişi istifade etti." dedi.

Kış şartlarının zorlaştığına dikkati çeken Tosun, yardımların mart başına kadar devam edeceğini dile getirerek, şunları paylaştı:

"Havalar her geçen gün soğuyor ve kamplarda yaşayan ailelerin bu zorlu koşullarda her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var. Bu süreçte Suriye halkını yalnız bırakmayan tüm bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz."

İhh, 2011 yılından bu yana Suriye'de yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.