Son dakika haberi: İHH'dan Sudan'daki selzedelere yardım Güncel Haberler Son dakika habere göre İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın orta kesimlerinde yaşanan sellerden etkilenenlere yardımda bulundu. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın orta kesimlerinde yaşanan sellerden etkilenenlere yardımda bulundu. İHH'dan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Cezire bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenen 400 aileye gıda kumanyası ve cibinlik dağıtıldığı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Sudan İHH Güncel Haberler Son Dakika

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