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Son dakika haberi: İHH'dan Sudan'daki selzedelere yardım

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Son dakika habere göre İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın orta kesimlerinde yaşanan sellerden etkilenenlere yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın orta kesimlerinde yaşanan sellerden etkilenenlere yardımda bulundu.

İHH'dan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Cezire bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenen 400 aileye gıda kumanyası ve cibinlik dağıtıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sudan İHH Güncel Haberler Son Dakika

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