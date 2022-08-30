İHH'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da yardım çalışmalarına başladı.

İhh'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde bin 138 kişi hayatını kaybetti ve bin 634 kişi ise yaralandı. Yağışlardan yaklaşık 33 milyondan fazla kişi etkilendi.

Sel, Karaçi, Sindh, Belucistan, Gilgit Balistan, Khyber Pakhtunkhwa bölgelerinde etkili oldu.

İhh, 1 milyon 51 bin 570 evin hasar gördüğü selin ardından ülkeye yönelik acil yardım çalışması başlattı. Çalışmaların ilk etabında şu ana kadar Belucistan, Sind, Pencap, Khyber Pakhtunkhwa eyaletlerindeki 4 bin 715 aileye gıda dağıtımlarında bulunulurken, 900 kişiye ise sıcak yemek ikram edildi.

Vakıf, ilerleyen günlerde 10 bin kişiye sıcak yemek, 3 bin aileye gıda kolisi, bin kişiye hijyen paketi ve 100 aileye çadır dağıtımında bulunmayı hedefliyor. Bölgede, gıda kumanyası, sıcak yemek, çadır, branda, hijyen paketi ve acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor.

İhh, bir yardım kampanyası da başlattı. Pakistan halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden "PAKİSTAN" yazıp "3072"ye kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabiliyor.

Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına "PAKİSTAN" yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.