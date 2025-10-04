İHH'dan İsrail Saldırılarına Protesto: Gazze İçin Dayanışma Çağrısı

Hakkari ve Bitlis'te İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Hakkari Şube Başkanlığı öncülüğünde Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye ve Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto etti.

Tekbirler getiren ve sloganlar atan grup, "Sumud yalnız değildir", "Susmak ortak olmaktır" yazılı dövizler taşıdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkari Şube Başkanı İsa Erkaya, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na saldırarak suç işlemeye devam ettiğini belirtti.

Gazze halkının açlığa mahkum bırakıldığını hatırlatan Erkaya, şunları kaydetti:

"Müdahale edilen teknelerin mürettebatı derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalı. İsrail bu insanların güvenliğinden sorumlu tutulmalıdır. Gazze'de kadınlar, çocuklar ve masum siviller ölüme sürüklenmektedir. Bu insani felaketi kırmak için barışçıl dayanışma yolculuğuna çıkan Sumud Filosu'na yönelik saldırılar, insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır. Hakkari'den haykırıyoruz, İsrail'in saldırıları derhal son bulmalıdır. Alıkonulan gemiler ve gönüllüler serbest bırakılmalıdır."

Bitlis'in Güroymak ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı temsilciliği tarafından Mehmet Selim Özmen Camisi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Gazze halkı ve Küresel Sumud Filosu'nda yer alanlar için dua edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Güroymak Temsilcisi Bahtiyar Yoldaş, Müslümanların en büyük sorumluluklarından birinin iyiliği yaymak, kötülüğü engellemek ve adaleti savunmak olduğunu ifade etti.

Gazze'nin ümmetin kalbinde bir yara olduğunu aktaran Yoldaş, "Oradaki kardeşlerimiz açlığa, susuzluğa, bombalamalara, kuşatmaya rağmen dimdik ayakta duruyorsa bizler de burada rehavete kapılmayacağız. Müslümanların Gazze için bilinçli hareket etmesi, dualarını eksik etmemesi ve yardımlarını artırması gerekiyor." diye konuştu.