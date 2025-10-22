İHH'dan Gazze'ye Yardım Tırları Gönderildi

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) ve İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye yardım malzemesi içeren dört tır gönderdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerden toplanan gıda paketleri, bebek maması ve temel gıda ürünleri gibi malzemeler, dört tıra yüklenerek gemiler aracılığıyla Gazze'ye sevk edilmek üzere yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya İHH Başkanı Yakup Başer, Türkiye genelinde "Gazze Acil Yardım Kampanyası" adı altında toplanan malzemelerin Gazze halkına destek olacağını belirterek, "Bu yardımlar, İHH'nın uluslararası koordinasyonuyla gemiler aracılığıyla Gazze'ye teslim edilecek. Dualarımız ve yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Tüm Sakaryalıları bu iyilik seferberliğine destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geyve'de içme suyu kapasitesi iki katına çıkarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve ilçesinde içme suyu iletim kapasitesini 2 katına çıkaracak olan 1000 metrelik yeni hattın inşasını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 400 metreküp iletim kapasitesi olan eski hat yerine yapılan hattın 800 metreküp iletim kapasitesinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yeni hattın devreye alınmasının ardından eski hattın alternatif olarak kullanılacağı ve bu sayede olası arızalarda su kesintisinin önüne geçileceği belirtildi.

Trafik Parkı geleceğin sürücülerini yetiştiriyor

Erenler Belediyesi Trafik Parkı, çocuklara trafik bilincini eğlenerek öğretiyor.

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzmanlar eşliğinde eğitim alan çocuklar trafik kurallarını, trafik işaretlerinı, yaya ve sürücü güvenliği gibi bilgileri interaktif şekilde öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, hayata hazırlanarak trafikle tanışan çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.