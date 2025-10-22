Haberler

İHH'dan Gazze'ye Yardım Tırları Gönderildi

İHH'dan Gazze'ye Yardım Tırları Gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya İHH ve İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerden toplanan gıda malzemeleri içeren dört tırı Gazze'ye göndermek üzere yola çıkardı. İHH Başkanı Yakup Başer, Türkiye genelinde yürütülen 'Gazze Acil Yardım Kampanyası'na destek çağrısında bulundu.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) ve İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye yardım malzemesi içeren dört tır gönderdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerden toplanan gıda paketleri, bebek maması ve temel gıda ürünleri gibi malzemeler, dört tıra yüklenerek gemiler aracılığıyla Gazze'ye sevk edilmek üzere yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya İHH Başkanı Yakup Başer, Türkiye genelinde "Gazze Acil Yardım Kampanyası" adı altında toplanan malzemelerin Gazze halkına destek olacağını belirterek, "Bu yardımlar, İHH'nın uluslararası koordinasyonuyla gemiler aracılığıyla Gazze'ye teslim edilecek. Dualarımız ve yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Tüm Sakaryalıları bu iyilik seferberliğine destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geyve'de içme suyu kapasitesi iki katına çıkarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve ilçesinde içme suyu iletim kapasitesini 2 katına çıkaracak olan 1000 metrelik yeni hattın inşasını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 400 metreküp iletim kapasitesi olan eski hat yerine yapılan hattın 800 metreküp iletim kapasitesinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yeni hattın devreye alınmasının ardından eski hattın alternatif olarak kullanılacağı ve bu sayede olası arızalarda su kesintisinin önüne geçileceği belirtildi.

Trafik Parkı geleceğin sürücülerini yetiştiriyor

Erenler Belediyesi Trafik Parkı, çocuklara trafik bilincini eğlenerek öğretiyor.

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzmanlar eşliğinde eğitim alan çocuklar trafik kurallarını, trafik işaretlerinı, yaya ve sürücü güvenliği gibi bilgileri interaktif şekilde öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, hayata hazırlanarak trafikle tanışan çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşıyorlar! Kötü haberler üst üste
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.