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İHH'dan Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

İHH'dan Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi
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İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Üsküdar'da 'Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk' sloganıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Üsküdar Fıstıkağacı Metro İstasyonu'ndan başlayarak Üsküdar Sahil Meydanı'nda sona erdi.

ÜSKÜDAR'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla 'Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk' sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin halkı için 'Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk' sloganıyla Üsküdar'da yürüyüş düzenledi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüş, Üsküdar Fıstıkağacı Metro İstasyonu'ndan başlayarak Üsküdar Sahil Meydanı'nda son buldu. Yapılan yürüyüş sonrasında Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmamı Doğan Temiz Kur-an'ı Kerim tilaveti okudu. Üsküdar sahil meydanında toplanan grup, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti. Vatandaşlar ellerindeki Filistin bayrakları ve 'Gazze için adalet', 'Soykırıma dur de', 'İnsanlık susma' yazılı pankartlarla sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını kınadı. Düzenlenen yürüyüş, Aziz Mahmud Hüdayi Camii İmamı Fatih Kılıçoğlu'nun yaptığı dua ile son buldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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