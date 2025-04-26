İHH'dan Gazze İçin Tır Konvoyu Etkinliği Düzenlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Refah açılsın, çocuklar ölmesin" sloganıyla tır konvoyu etkinliği düzenlendi.

İhh tarafından düzenlenen tır konvoyuna katılan sürücüler, Konuklu Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar tekbir getirdi.

İhh Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de çocukların savaşın gölgesinde açlıkla, susuzlukla ve ölümle mücadele ettiğini söyledi.

Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Refah Sınır Kapısı da kapandığından, yardımsız kaldıkları için maalesef açlıktan ölmeye başlayan Gazzeli çocukların video ve fotoğrafları gelmeye başladı. Şanlıurfa İHH olarak Refah Sınır Kapısı'nın önemine dikkat çekmek, çocukların kadınların açlıktan ölmemesi için tır konvoyu çağrısı yaptık. Çağrımızı dikkate alıp tır ve kamyonları ile Gazze için buraya gelen bu vicdan sahibi kardeşlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Bugün tırlarımız ve kamyonlarımızın tekerlekleri ve direksiyonları Gazze için dönüyor. Gazze için yol alıyoruz. Özellikle Mısır hükümetine tekrar ve yüksek sesle Refah Sınır Kapısı'nı açması çağrısında bulunuyoruz. İslam alemindeki tüm hükümetleri ve elinde imkan olan kurumları Gazze için harekete geçmeye, seferber olmaya davet ediyoruz."

Tır sürücülerinin, "Refah açılsın, çocuklar ölmesin" pankartı ile Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla oluşturduğu konvoy, Mobilyacılar Sitesi Kavşağı'nda son buldu.