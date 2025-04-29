İHH'dan Gazze Direnişine Destek Farkındalık Alanı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi, Filistin halkının yaşadığı zulme dikkat çekmek ve Gazze'deki direnişe Konya'dan destek vermek amacıyla bir farkındalık alanı oluşturdu.

İHH Konya Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayalıpark Meydanı'nda Gazze Nöbet Çadırları adıyla kurulan alanın direnişi ve kardeşliği diri tutması hedefleniyor.

Gazze atmosferinin yaşatıldığı alanda, dumanların yükseldiği yıkık bir okul sınıfı, enkazların arasında canlandırılmış bir Gazze sokağı ve "İzzet Koltuğu" isimli bir fotoğraf köşesi yer alıyor.

Alana gelen ziyaretçiler enkazların canlandırıldığı çadırları, kanlı çocuk kıyafetlerini ve savaşın yıkıcı etkilerini görebiliyor.

Alanda Gazze'de çekilmiş çarpıcı karelerden oluşan bir fotoğraf sergisi yer alıyor.

Sergi, Gazze'nin hem acılarını hem de onurlu direnişini anlatıyor.

"Gazze nöbeti" tutan vatandaşlarla Fetih Suresi okuma zinciri kurulacak ve bu kapsamda 1000 Fetih suresi okunup, toplu dua programı düzenlenecek.