İHH'dan Dünya Yetimler Günü'nde 1200 Suriyeli yetime iftar - Haberler

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İHH'dan Dünya Yetimler Günü'nde 1200 Suriyeli yetime iftar

AA - Ömer Koparan - Güncel
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İHH'dan Dünya Yetimler Günü'nde 1200 Suriyeli yetime iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kırsalında kurulan Şam Yetimler Köyü'nde 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde 1200 yetim çocuğa iftar şenliği düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kırsalında kurulan Şam Yetimler Köyü'nde 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde 1200 yetim çocuğa iftar şenliği düzenledi.

İHH Suriye Babuselam Koordinasyon Merkezi sorumlusu Tahir Güzelel, AA muhabirine, yetim çocuklara yönelik birçok alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Güzelel, her yıl ramazan ayının 15'inci gününde yurt içi ve yurt dışında birçok bölgede yetim çocuklar için çeşitli etkinliklerinin yapıldığını belirterek, "Mübarek ramazan günlerinde yetim çocuklarımıza her gün iftar vermeye gayret gösteriyoruz. Bugün ise dünyanın birçok bölgesinde coşkuyla kutlanan Dünya Yetimler Günü kapsamında Şam Yetimler Köyü'nde 1200 kişilik iftarı yetim çocuklarımıza ve ailelerimize ulaştırdık." dedi.

Azez'deki yetim köyünde kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlenen çocuklara programın sonunda çeşitli hediyeler verildiğini anlatan Güzelel, bu özel günde yetim çocukların mutluluğuna vesile olan bağışçılara teşekkürlerini iletti.

AA / Ömer Koparan - Güncel

Suriye, İHH, Güncel, Haberler

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