İHH'dan deprem bölgesi için 'karavan' çağrısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerdeki afetzedeler için karavan sahiplerine çağrıda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerdeki afetzedeler için karavan sahiplerine çağrıda bulundu.

İstanbul merkezli bir firma bölgeye yardım ulaştırmak üzere Türkiye genelinde bulunan karavanlarını Malatya'ya ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, deprem bölgesine getirilen 60 karavanı, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ensar Vakfı ile bazı gönüllülerin işbirliğiyle engelli, hasta ve yetim ailelerine tahsis etti.

Deprem bölgesinde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, sosyal medya üzerinden çağrı yaparak, karavan sahiplerinin araçlarını deprem bölgesi için kullanıma sunmalarını talep etti.

Hayırseverlerin bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına başvuruda bulunabileceklerini belirten Yıldırım, "Türkiye'de 20 bin civarında kayıtlı karavan var. Bunlar eğer mağdur olan insanların geçici süre de olsa ikametine karavanlarını açmak isterlerse bütün bu kurumlarla irtibat kurabilirler." dedi.

Bölgedeki sivil toplum gönüllülerince karavanlara yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçlarının takip edileceğini aktaran Yıldırım, "Bütün karavan sahiplerine söylüyorum, insanlar dışarıda, soğukta. Size ihtiyaç var. Geçici olarak, yardım bekliyoruz." diye konuştu.