İHH'dan Çad'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Çad'da 22 bin kişiye kumanya ulaştırırken 500 kişiye de iftar verdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, İHH'nın Türkiye ile 57 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 2,5 milyon ihtiyaç sahibine yardımı ulaştırmayı hedeflediği belirtildi.

İHH'nın, bu kapsamda Afrika ülkesi Çad'da uzun ve zorlu kara yolculuğunun ardından yardıma muhtaç insanlara kumanya ve iftar dağıttığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Medya Birimi'nden Bilal Gündoğdu, ramazan vesilesiyle Çad'ın Gore kentinde 5 bin mağdura yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Hayırseverlerin destekleriyle 16 yıldır Çad'da insani yardım çalışmaları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bilal Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Başkent Encemine'den Gore'ye 15 saatlik zorlu bir kara yolculuğunun ardından ulaştık. Van, Diyarbakır ve Antalya'dan gelen ekibimizle 1000 adet kumanya paketi dağıttık. Bizden sonra gelecek ikinci ve üçüncü ekibimizle birlikte Çad'da 22 bin kişiye ramazan yardımı ulaştırmış olacağız. Kumanya paketlerimizde ailelerin bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak temel gıda malzemeleri bulunuyor. Daha fazla destek gelmesi halinde Çad'daki ramazan yardım hedefimizde artırıma gideceğiz."

Öte yandan Encemine'de bulunan İHH ekibi, dilenerek hafızlık yapmak zorunda kalan öğrencileri de unutmadı. İHH ekibi, hafızlık öğrencilerine hayırseverlerin zekat, fitre ve fidyelerini ulaştırdı. Öğrencilere ayrıca Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler de verdi.