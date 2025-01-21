Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

İHH'dan Afganistan'da On Binlerce Kişiye Yardım

İHH'dan Afganistan'da On Binlerce Kişiye Yardım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında Afganistan'da farklı alanlarda binlerce insana yardım ulaştırdı. Sel ve çatışmalardan etkilenenlere yemek, kumanya ve çeşitli yardımlar yapıldı. Ayrıca eğitim projeleri ve inşaat çalışmaları gerçekleştirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında Afganistan'da on binlerce kişiye farklı alanlarda yardım etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl bu ülkede birçok yardım projesine imza atıldı.

Vakıf, mayıs ayında yaşanan sel nedeniyle Baghlan ve Ghor şehirlerinde 24 bin 600 sıcak yemek dağıttı.

Khost şehrinde sınır bölgesindeki çatışmalar sonucu yerinden edilen 4 bin 600 kişiye sıcak yemek ulaştırıldı.

Ayrıca, Bhaglan şehrinde sel felaketinden etkilenen 620 aileye kumanya paketi dağıtıldı.

Afganistan-Pakistan sınır hattında yaşanan çatışmalarda evleri kullanılamaz hale gelen ailelere de 40 çadır gönderildi.

Gelir Temini Projeleri ile Mezar-ı Şerif'te 41, Cevzcan'da 75 aileye ikişer adet süt keçisi dağıtıldı. Kabil'de ise 6 aylık terzilik kursuna katılan 60 kadına dikiş makinesi verildi.

Gazne'de, 100 öğrenci kapasiteli yetimhane, 150 kişilik cami ve 50 kişilik kadın mescidi bulunan Hüseyin Sürmeneli Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Okul ve cami inşaatı

Mezar-ı Şerif'te bir cami inşa edilirken Maidan Shar'da 2 bin öğrenci kapasiteli ve 45 sınıflı Jaghato Gazi Muhammed Jan Khan Okulu'nun tadilat projesi devam ediyor.

Laghman Hakim Khil Köyü Camii'nin inşa çalışmaları sürüyor.

Ramazan ayında Kabil, Cevzcan, Logar, Maidan Shar'da 1976 gıda kumanyası dağıtıldı, 1305 kişiye iftar verildi.

Khost şehrinde ise 185 aileye zekat dağıtıldı.

Kurban Bayramı'nda 9 farklı şehirde kesilen 231 büyükbaş kurbanlık 6 bin 545 aileye ulaştırıldı.

Yılın farklı dönemlerinde Kabil'de 20 büyükbaş adak ve akika kurbanı kesilip, 615 aileye gönderildi.

Afganistan'a gönderilen "İyilik Trenleri"

AFAD öncülüğünde Afganistan'a gönderilen 9. ve 10. "İyilik Trenleri"ne ayni yardım desteği verildi.

Gazne şehrinde 5 bin öğrenciye kırtasiye dağıtımı yapıldı, Yetim Sponsorluk Sistemi'yle her ay 5 bin 282 çocuk düzenli desteklendi.

Perwan'da 110 aileye üç yüzer kilogram kömür ve her aileye 2 battaniye verildi.

Nuristan ve Gazne'ye kışlık kıyafet, ısıtıcı ve battaniye gönderildi. Kabil'de 1433 kişiye kışlık battaniye ve 186 kumanya paketi dağıtıldı.

Öte yandan İHH, Afganistan'da yıl içerisinde 70 su kuyusu açtı. Geçen yıl yapımına başlanan 20 kuyunun inşa çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
img

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
img

Kredi çekecekler dikkat! Oranlar değişiyor
img

Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Partililer adliyeye akın etti, polis güvenlik önlemlerini artırdı
Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

Barış için gelen teklife bakın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.