İHH'dan Afganistan'da On Binlerce Kişiye Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında Afganistan'da on binlerce kişiye farklı alanlarda yardım etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl bu ülkede birçok yardım projesine imza atıldı.

Vakıf, mayıs ayında yaşanan sel nedeniyle Baghlan ve Ghor şehirlerinde 24 bin 600 sıcak yemek dağıttı.

Khost şehrinde sınır bölgesindeki çatışmalar sonucu yerinden edilen 4 bin 600 kişiye sıcak yemek ulaştırıldı.

Ayrıca, Bhaglan şehrinde sel felaketinden etkilenen 620 aileye kumanya paketi dağıtıldı.

Afganistan-Pakistan sınır hattında yaşanan çatışmalarda evleri kullanılamaz hale gelen ailelere de 40 çadır gönderildi.

Gelir Temini Projeleri ile Mezar-ı Şerif'te 41, Cevzcan'da 75 aileye ikişer adet süt keçisi dağıtıldı. Kabil'de ise 6 aylık terzilik kursuna katılan 60 kadına dikiş makinesi verildi.

Gazne'de, 100 öğrenci kapasiteli yetimhane, 150 kişilik cami ve 50 kişilik kadın mescidi bulunan Hüseyin Sürmeneli Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Okul ve cami inşaatı

Mezar-ı Şerif'te bir cami inşa edilirken Maidan Shar'da 2 bin öğrenci kapasiteli ve 45 sınıflı Jaghato Gazi Muhammed Jan Khan Okulu'nun tadilat projesi devam ediyor.

Laghman Hakim Khil Köyü Camii'nin inşa çalışmaları sürüyor.

Ramazan ayında Kabil, Cevzcan, Logar, Maidan Shar'da 1976 gıda kumanyası dağıtıldı, 1305 kişiye iftar verildi.

Khost şehrinde ise 185 aileye zekat dağıtıldı.

Kurban Bayramı'nda 9 farklı şehirde kesilen 231 büyükbaş kurbanlık 6 bin 545 aileye ulaştırıldı.

Yılın farklı dönemlerinde Kabil'de 20 büyükbaş adak ve akika kurbanı kesilip, 615 aileye gönderildi.

Afganistan'a gönderilen "İyilik Trenleri"

AFAD öncülüğünde Afganistan'a gönderilen 9. ve 10. "İyilik Trenleri"ne ayni yardım desteği verildi.

Gazne şehrinde 5 bin öğrenciye kırtasiye dağıtımı yapıldı, Yetim Sponsorluk Sistemi'yle her ay 5 bin 282 çocuk düzenli desteklendi.

Perwan'da 110 aileye üç yüzer kilogram kömür ve her aileye 2 battaniye verildi.

Nuristan ve Gazne'ye kışlık kıyafet, ısıtıcı ve battaniye gönderildi. Kabil'de 1433 kişiye kışlık battaniye ve 186 kumanya paketi dağıtıldı.

Öte yandan İHH, Afganistan'da yıl içerisinde 70 su kuyusu açtı. Geçen yıl yapımına başlanan 20 kuyunun inşa çalışmaları da devam ediyor.