İHH Çubuk Şubesi Kadın Kolları, Gazze'ye Yardım İçin Kermes Düzenledi

İHH Çubuk Şubesi Kadın Kolları tarafından, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına yardım için yardım kermesi düzenlendi. Kadınların hazırladığı el yapımı ürünlerin satışa sunulduğu kermeste, Gazze halkının yaşadığı dram ve saldırılar fotoğraf sergisiyle anlatıldı. Çubuk Kaymakamı ve Belediye Başkanı da kermesi ziyaret etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Çubuk Şubesi Kadın Kolları tarafından, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına yardım için yardım kermesi düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda kurulan stantlarda, kadınların hazırladığı el yapımı ürünler satışa sunuldu. Ayrıca parkta açılan fotoğraf sergisinde Gazze halkının yaşadığı dram ve maruz kaldıkları saldırılar fotoğraf kareleriyle anlatılmaya çalışıldı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş kermesi ziyaret etti.

Kermese destek olan kadınlara teşekkür eden Demirbaş, "Tüm hemşehrilerimizle birlikte Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

İHH Çubuk Kadın Kolları Başkanı Fatma Ateş de, Çubuklu kadınların yapılan soykırıma duyarsız kalmamak için ellerinden geldiği kadar çalıştıklarını söyledi.

Ev kadınlarının el işi göz nuru ürünleri kermeste satışa sunduklarını anlatan Ateş, şöyle konuştu:

"Gazze'deki saldırıda mağdur olan kardeşlerimiz için kermes çağrısı yaptık. Ev kadınları da bizim çağrımıza icabet ettiler. Herkes elinden geldiğince katkı vermeye çalışıyor. Müslüman kardeşlerimize yardım edebilmek için buradayız. Beklentinin çok çok üzerinde bir ilgi var. Ben buradan tüm ilçe halkına teşekkür ediyorum. İnşallah burada topladığımız paralarla insani yardımları Gazze halkına ulaştıracağız."

Bedriye Çakır da kermesi duyunca komşularıyla birlikte hemen harekete geçtiklerini kaydederek, dualarıyla Gazzeli halkının yanında olduklarını aktardı.