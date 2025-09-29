İHH Çorum'da Gönüllü Arama Kurtarma Eğitimi Düzenledi

Çorum'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekibince, 7 ilden 32 gönüllüye doğada arama kurtarma eğitimi verildi.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren kampa Samsun, Ordu, Trabzon, Kırıkkale, Sinop, Kastamonu ve Çorum'dan 32 kursiyer ile 5 eğitmen katıldı.

Kursiyerlere kamp kurulumu, düğümler, GPS kullanımı, kampçılık teknikleri, arazide arama-kurtarma yöntemleri ve hayatı idame konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Katılımcılar ayrıca, zorlu doğa koşullarında hayatta kalma ve arama-kurtarma süreçlerine dair uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu.