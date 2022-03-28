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İHH, Çanakkale şehitleri için denizde dev bayrak açtı

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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İHH, Çanakkale şehitleri için denizde dev bayrak açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İstanbul Arama Kurtarma ekibi, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda denizde dev Türk bayrağı açtı.

ÇANAKKALE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı İstanbul Arama Kurtarma ekibi, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nda denizde dev Türk bayrağı açtı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH İstanbul Arama Kurtarma ekibi öncülüğünde yapılan programa, Antalya ve Bursa arama kurtarma ile İstanbul Motorize ekipleri de katıldı.

Sabah namazıyla başlayan programda 110 kişi yer aldı. Namazın ardından kara ekipleri 57. Alay ve Conkbayırı arasında yürüyüş yaptı. Ekipler, araçlarla Çanakkale Şehitleri Abidesi'ne ilerlerken üç noktada bayrak açtı. Şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu.

Su altı arama kurtarma ekipleri, abidenin yakınındaki koydan denize girerek dev bayrak açtı. Söz konusu bayrak, 22,5 metreye 15 metrelik boyutuyla Türkiye'de Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla denizde açılan en büyük bayrak oldu.

Anma programına vatandaşlar da katıldı.

İHH, Çanakkale şehitleri için denizde dev bayrak açtı

İHH, Çanakkale şehitleri için denizde dev bayrak açtı

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Arama Kurtarma, Çanakkale, İstanbul, İHH, Güncel, Haberler

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