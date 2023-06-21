İHH Beypazarı Temsilciliği Yetimlere Yönelik Etkinlik Düzenledi

İHH İnsani Yardım Vakfı Beypazarı Temsilciliği tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen mantı günü etkinliğinden elde edilecek gelirle yetim ve kimsesiz çocuklara giysi desteği sunulacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı Beypazarı Temsilciliğince yetimlere yönelik etkinlik düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen mantı günü etkinliğinden elde edilecek gelirle yetim ve kimsesiz çocuklara giysi desteği sunulacağı belirtildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Beypazarı Temsilcisi Tunahan Yiğit de vakıf olarak çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, kadınların da kendilerine çok katkı sunduğunu söyledi.

Yiğit, mantı gününde satışa sunulan tüm ürünlerin kadınlar tarafından yapıldığını ifade etti.