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İHH, Bangladeş'teki Sellerin Ardından Acil Yardım Çalışmalarını Sürdürüyor

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'te yaşanan sellerin ardından başlattığı acil yardım çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 18 bin kişiye sıcak yemek, 500 aileye ise kumanya ve kuru gıda yardımı yapıldı. Ayrıca her gün 200 kişiye sağlık hizmeti veriliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'te 5,6 milyon kişiyi etkileyen sellerin ardından ülkede başlattığı acil yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'in doğusundaki yoğun yağışlar ve Hindistan tarafındaki baraj kapaklarının açılması sebebiyle yaşanan sellerden 5,6 milyon kişi etkilendi, yerleşim alanları ve tarım arazileri su altında kaldı, en az 67 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan büyük selin ardından harekete geçen vakıf, afetin ilk saatlerinden itibaren bölgede başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Acil yardım çalışmalarının ilk etabında şu ana kadar 18 bin kişiye sıcak yemek, 500 aileye ise kumanya ve kuru gıda yardımında bulunuldu.

Her gün 200 kişiye sağlık hizmeti veriliyor

Vakfın sağlık çalışmaları çerçevesinde ise geçici koruma kampında bulunan ailelere yönelik muayene, tanı ve ilaç tedavi hizmetleri sunuluyor.

Mobil klinikte her gün düzenli olarak 200 kişi sağlık hizmetlerinden faydalanıyor.

İHH, Feni, Comilla, Noakhali ve Lakshmipur şehirlerinde ağırlıklı olmak üzere acil yardım çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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