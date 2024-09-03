İHH, Bangladeş'teki Seller İçin Acil Yardım Çalışmalarını Sürdürüyor

İhh İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'te 5,6 milyon kişiyi etkileyen sellerin ardından ülkeye yönelik başlattığı acil yardım çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf tarafından şu ana kadar, 18 bin kişiye sıcak yemek, 500 aileye ise kumanya ve kuru gıda yardımında bulunuldu. Ayrıca, İHH tarafından kurulan mobil klinikte de her gün 200 kişiye sağlık hizmeti veriliyor.

Bangladeş'in doğusunda yaşanan yoğun yağışlar ve Hindistan tarafındaki baraj kapaklarının açılması sebebiyle yaşanan sellerden 5,6 milyon kişi etkilendi. Yerleşim alanları ve tarım arazileri sular altında kaldı, en az 67 kişi hayatını kaybetti.

İHH tarafından yapılan açıklamaya göre, vakfın acil yardım çalışmalarının ilk etabında şu ana kadar, 18 bin kişiye sıcak yemek, 500 aileye ise kumanya ve kuru gıda yardımında bulunuldu. Vakfın sağlık çalışmaları çerçevesinde ise, geçici koruma kampında bulunan ailelere yönelik muayene, tanı ve ilaç tedavi hizmetleri sunuluyor. Mobil klinikte her gün düzenli olarak 200 kişi sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. İHH; Feni, Cumilla, Noakhali ve Lakhmipur şehirlerinde ağırlıklı olmak üzere acil yardım çalışmalarına devam ediyor.