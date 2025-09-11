İHH, Arnavutluk'taki Yangın Mağdurlarına Yardım Eli Uzandı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Arnavutluk'ta meydana gelen yangınların ardından bölgedeki mağdurlara ihtiyaç malzemesi desteğinde bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'ta yaşanan aşırı sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarların etkisiyle özellikle Delvine, Gramsh, Berat–Skrapar, Gjirokaster, Dibre, Tiran kırsalı ve Korça bölgelerinde çıkan yangınlar büyük tahribata yol açtı.

Delvine'de hastane ve evler tahliye edilirken, Gramsh'ta onlarca ev tamamen yandı. Yangınlarda çok sayıda kişi yaralandı ve yaklaşık 2 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Tarım alanları, zeytinlikler ve hayvancılık faaliyetleri ağır hasar gördü.

İHH, yangınlardan en çok etkilenen bölgelerde yaklaşık 1000 kişinin istifade ettiği yardımlar kapsamında 200 aileye gıda paketi, içme suyu, yatak, battaniye ve yastık desteği sağladı.

Vakıf, Arnavutluk'ta yaşanan yangın felaketinin yaralarını sarmak için bölgedeki mağdurlara destek olmaya devam edecek.