İHH Arama Kurtarma Ekipleri Orman Yangınlarına Destek Verdi

İhh Arama Kurtarma Ekipleri, Türkiye'nin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 396 personelle destek verdi. Hatay'da devam eden çalışmalar esnasında Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi'nden Tunuslu gönüllü Bilal Abbas yaralandı.

Kayseri'de üniversite eğitimi gören Bilal Abbas, Hatay'ın Antakya ilçesinde yangın söndürme faaliyetleri sırasında arazöz aracının ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Olayda Abbas'ın ayağında kırıklar ve çatlaklar oluştu.

Yaşadığı kaza sonrası konuşan Abbas "Kayseri'de öğrenciyim, İHH Arama Kurtarma gönüllüsüyüm. Antakya'da başlayan yangınlara müdahale ederken arazöz aracı ayağımın üzerinde geçti ve yaralandım. Ama gönüllü olduğum için çok mutluyum, iyilik her zaman her yerde" dedi.

Abbas'ın tedavisi hastanede sürerken, Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi'nin de yangınla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiği aktarıldı. Ayrıca Suriye Genç İHH gönüllüsü Ali Danduş, Bayırbucak'ta devam eden orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek verirken rüzgarın yön değiştirmesi sonucu yoğun dumana maruz kaldı. Arama kurtarma eğitimi de almış olan Danduş, dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Danduş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHH YANGIN ÇALIŞMALARINDA NELER YAPTI

İHH Arama Kurtarma Ekipleri, 28 Haziran'dan bu yana 10 şehirde çıkan 16 farklı yangına karşı mücadeleye destek verdi. İHH ekipleri; Adana, Sakarya, İzmir, Antalya, Hatay, Bilecik, Manisa, Balıkesir ve Gaziantep'te toplam 396 arama kurtarma personeli, 68 araç ve 7 motosikletle yangın söndürme çalışmalarına destek oldu.