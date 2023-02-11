İHH arama kurtarma ekipleri 265 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 265 kişiyi kurtardı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 265 kişiyi kurtardı.

Vakıftan yapılan açıklamada, depremlerin hemen ardından yardım çalışmaları için harekete geçen İhh'nin, AFAD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşuyla koordineli şekilde yardım çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

İhh'nin, 1447 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi ve 2 arama kurtarma köpeğiyle depremin ilk saatlerinden itibaren faaliyete başladığı vurgulanan açıklamada, İHH ekiplerinin çalışmaları sonucunda şu ana kadar 265 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin çalışmalarının farklı birçok noktada devam ettiği belirtildi.