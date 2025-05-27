İHH Afyonkarahisar Şubesi Kurban Organizasyonu için Hazırlıklara Başladı

İHH Afyonkarahisar Şubesi Kurban Organizasyonu için Hazırlıklara Başladı
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İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Hüseyin Karapınar, vakfın 30 yıldır sürdürdüğü kurban organizasyonuna dair bilgiler vererek, bu yıl 120 bin kurban hedeflediklerini açıkladı. Gazze'ye ayrılan etlerin yıl boyunca bölgeye ulaştırılacağı belirtildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afyonkarahisar Şubesinde, basın toplantısı düzenledi.

İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Hüseyin Karapınar, göreve yeni başlayan bir ekip olduklarını, çalışmalara hemen başladıklarını belirtti.

Vakfın misyonunu Afyonkarahisar'da temsil etme sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurgulayan Karapınar, şunları kaydetti:

"Vakfımızın en köklü projelerinden biri olan kurban organizasyonu, 30 yıl önce başlatıldı ve her yıl artan bir gönüllülük ve güvenle sürdürülüyor. Katarakt ameliyatlarından yetim desteklerine, su kuyularından kalıcı eserlere kadar pek çok projenin hayata geçirilmesinde bu organizasyonların büyük katkısı bulunuyor. 2025 yılı itibarıyla, 60 ülkede kurban organizasyonumuzu gerçekleştirmek üzere yollardayız. 8 bin 500 lira sabit bedelle 120 bin kurban hedefliyoruz. Bu yılki kurban organizasyonumuzun yüzde 45'i Gazze'ye ayrılacak. Etler, konserve haline getirilerek yıl boyunca bölgeye ulaştırılacak. Aynı zamanda dünyanın çeşitli kriz bölgelerinde de kurban organizasyonlarımız sürecektir."

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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