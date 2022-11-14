İHH, Afganistan'da 10 bin aileye gıda kolisi yardımı yaptı

İhh Afganistan'da yardım çalışmalarına devam ediyor. 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi, engelli 750 kişiye tekerlekli sandalye ve 85 çiftçiye 7 bin 600 zeytin fidanı dağıttı. Ayrıca, haziran ayında yaşanan depremde evleri yıkılan 38 aile için de ev inşası çalışmalarını sürdürülüyor.

Ülkede yardım faaliyetlerinde bulunduğu 25 yıllık süreç içerisinde pek çok projeyi hayata geçiren İhh, son bir aylık süreçte binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı. Yardım çalışmaları kapsamında Afganistan'ın 18 farklı bölgesinde 10 bin aileye gıda paketi dağıtımında bulunuldu. Gıda paketlerinin içerisinde; 50 kilo un, 10 litre yağ, 10 kilo barbunya, 10 kilo pirinç, 10 kilo makarna, 3 kilo tuz ve 6 kilo hurma yer aldı.

ENGELLİ 750 KİŞİYE TEKERLEKLİ SANDALYE ULAŞTIRILDI

Afganistan'da yıllar süren işgallerde yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi ise yaralandı ya da sakat kaldı. Şu anda Afganistan'da on binlerce kişi engelli olarak hayatlarına devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, hayat şartlarının iyileşmesine katkı sunmak amacıyla engelli 750 kişiye tekerlekli sandalye dağıtımında bulundu.

38 EVİN İNŞASI DEVAM EDİYOR

İHH, Afganistan'da 22 Haziran'da meydana gelen depremde evleri yıkılan 38 aileye yönelik de proje başlattı. Proje kapsamında, depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Paktika'nın Bermel ilçesinde bulunan 4 köyde 38 evin inşasına başlandı. Evler, 2 odalı ve 50 metrekare büyüklüğünde olacak şekilde planlandı.

85 ÇİFTÇİYE 7 BİN 600 ZEYTİN FİDANI

Ziraat projeleri kapsamında ise, ülkenin 3 farklı vilayetinde zeytin fidanı dağıttı. Khost şehrinde 2 bin 200, Laghman şehrinde 2 bin 200 ve Nangarhar şehrinde 3 bin 200 adet olmak üzere 7 bin 600 zeytin fidanı 85 çiftçiye ulaştırıldı.

DESTEK OLMAK İÇİN

Afganistan halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden AFGANISTAN yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına AFGANISTAN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.