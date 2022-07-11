İHH 526 bin aileye kurban eti ulaştırdı - Haberler

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İHH 526 bin aileye kurban eti ulaştırdı

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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İHH 526 bin aileye kurban eti ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı 65 bin 775 hisselik kurbanı dünyanın birçok noktasındaki 526 bin aileye ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı 65 bin 775 hisselik kurbanı dünyanın birçok noktasındaki 526 bin aileye ulaştırdı.

İhh'den yapılan açıklamaya göre vakıf, bu yılki kurban organizasyonunu "Bir Hisse Mutluluk" sloganıyla Türkiye dahil Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Kafkasya ile Güney Asya, Balkanlar, Avrupa ve Amerika'da bulunan 60 ülkede gerçekleştirdi.

İhh, vekaletini aldığı 65 bin 775 hisselik kurbanı bağışçıların adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 526 bin aileye kurbanlık eti dağıtıldı.

???????Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında geçen yıl toplamda 62 bin 62 hisse kurbanı 2 milyon 482 bin 480 ihtiyaç sahibine ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkma hedefine ulaştı.

Ekipler, sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek oldu.

İHH, yurt içinde de ihtiyaç sahiplerine pay dağıtımında bulundu. Dağıtımlardan toplamda 84 bin kişi yararlandı. Vakfın Türkiye'de bayramlık kıyafet verdiği yetim sayısı ise 16 bin 824'e ulaştı.

İHH ayrıca, Türkiye dahil 14 ülkede toplamda 41 bin 416 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Orta Doğu Türkiye Afrika İHH Güncel Haberler

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