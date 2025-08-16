İHH, 5. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı'nı Gerçekleştirdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfınca, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümü kapsamında Ankara'da 5. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştiriliyor.

İhh Afet Yönetimi Başkanlığınca dün başlayan tatbikat, olası afetlere hazırlıklı olmak ve arama kurtarma ekibinin operasyon kabiliyetini sıcak tutmak amacıyla Ankara'da 6 bölge ve 37 istasyonda yürütülüyor.

Tatbikata ilişkin Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde İHH tarafından oluşturulan Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AFAD İl Müdürü Soner Tüter ile diğer ilgililer ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri katıldı.

"Afet bilincinin artırılması, Türkiye'nin en önemli işi olacak"

Burada ilk olarak söz alan İHH Genel Başkanı Yıldırım, 17 Ağustos depreminden sonra afet konusunda daha da bilinçlendiklerini, her afette kendilerini yenileyerek halk ve sivil toplum kuruluşlarıyla arama kurtarma ordusu haline geldiklerini anlattı.

Yıldırım, arama kurtarma çalışmalarında gelinen noktanın "umut verici" ve "dünyaya örnek" olduğuna işaret ederek, Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya ve Uzak Doğu'ya bu konuda eğitim vermek üzere davet edildiklerini söyledi.

Afet, savaş gibi durumlarda enkaz altındaki insanların da çıkarılması için eğitimli kişilerin varlığının önemini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sayılarımızı artırmamız lazım. Bu tatbikatlar çok güzel ama başta İHH olmak üzere önce kendimizi eleştireceğiz. Sayılarımız, Türkiye'deki afetlere veya daha büyük krizlere çok da yeterli değil. O nedenle bütün kamu kurumları, bütün sivil toplum kuruluşları buna önem vermeli. Biraz rahatlayınca ihmal ediyoruz. Bu hadiselerde istikrar, devamlılık çok önemli. Afet bilincinin artırılması, Türkiye'nin en önemli işi olacak."

"Anlamlı ve gerçeğe uygun bir tatbikat gördük"

Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin de afetlerin ülkenin gerçeği olduğunu, yurtta mevsimsel olarak yangın, sel ve deprem afetlerinin meydana geldiğini anımsattı.

Bilgin, afetlere kamu kurum ve kuruluşlarıyla müdahale ederken en fazla desteğin sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve derneklerden geldiğini söyledi.

İHH'nın kuruluşundan bu yana afetlere müdahale eden en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ifade eden Bilgin, "Önemli, anlamlı ve gerçeğe uygun bir tatbikatı birlikte gördük. Bu açıdan ben başta başkanımız olmak üzere bu tatbikatta yer alan kamu, sivil, bütün ekipleri tebrik ediyorum. Tatbikatımızın başarılı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıda söz alan AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı, AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Akreditasyon Daire Başkanı Hüseyin Ceven ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Özkan Erel de tatbikatın hayırlı olmasını dileyerek, afetlerle mücadelede birlikte hareket edilmesinin önemini vurguladı.

İHH 5. Ulusal Arama Kurtarma Tatbikatı

Tatbikatta, Elmadağ'da Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen ve Ankara'nın tamamını etkileyen deprem senaryosuna göre gönüllülerce, 1250 ağır, 3 bin 250 orta, 7 bin hafif hasarlı ve enkaz haldeki 750 konutun bulunduğu temsili bölgelerde doğada, suda, şehirde arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Tatbikatta 1200 arama kurtarma gönüllüsünün yanı sıra İHH bünyesinde oluşturulan medikal kurtarma, psikososyal destek, beslenme, barınma, ayni bağış ve depo yönetimi grupları görev alıyor.

Açıkta kalan insan sayısı 33 bin, ihtiyaç duyulan çadır sayısı 8 bin olarak belirlenen senaryoya göre gönüllü ekipler, yardım için çalışma yürütüyor.

Tatbikat, yarına kadar devam edecek.