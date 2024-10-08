İHD, İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut GÖKBULUT

(İSTANBUL)- İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyeleri, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını Levent'teki İsrail Konsolosluğu önünde yaptığı açıklamayla protesto etti. Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma savaşın ve soykırımın durdurulması için acil olarak etkin adım atma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıların yıl dönümünde; İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyeleri, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını Levent'teki İsrail Konsolosluğu önünde yaptığı açıklamayla protesto etti.

Konsolosluk önünde "Savaşa hayır! Soykırımı durdur" yazılı pankart açan İHD üyelerinin yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun (UNİCEF) açıklamasını hatırlatılarak İsrail'in son 11 günde Lübnan'daki saldırılarında 100'den fazla çocuğun öldürüldüğünü belirtildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"İsrail saldırılarına karşı mücadele yürüten Hizbullah ve FHKC liderlerini, kurmaylarını öldürürken, onlarla birlikte etrafındaki silahsız kişileri de öldürdü ve halen saldırılarını genişleterek ve yoğunlaştırarak sürdürüyor. İsrail'in Filistin'den başlayıp, İran ve Lübnan üzerinden Orta Doğu'ya genişlettiği savaş ve soykırıma karşı tüm insanlık değerlerini ve dünya halklarını tehdit eden bu hadsiz saldırganlık karşısında dünya halklarını ayağa kalkmaya çağırırken, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası mekanizmaları ve uluslararası toplumu, sessizliklerinin İsrail'in suçlarına ortak olmak anlamına geleceğini hatırlatarak, savaşın ve soykırımın bütün cephelerde durdurulması için acil etkin adımlar atmaları konusunda tekrar uyarıyor ve İsrail devletine sesleniyoruz: Savaşa hayır, soykırımı durdur!"