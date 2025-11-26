İHD'den Uluslararası Kamuoyuna Çağrı: Suriye'de Alevi ve Ermeni Toplulukları Hedef Alınıyor

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, Suriyede Alevi ve Ermeni topluluklarının son dönemde hedef alındığını belirterek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Dernek açıklamasında, özellikle Lazkiye, Ceble ve Humus bölgelerinde Alevi ve Ermeni nüfusunun yaşadığı mahallelerde saldırıların arttığına dikkat çekildi.

İHD, Suriye'nin bazı bölgelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşar Esad'ın başkanlığını yürüttüğü Baas rejiminin devrilmesinin ardından iktidarı ele geçiren, eski cihatçılardan oluşan HTŞ yönetiminin Alevilere ve diğer etnik ve inanç kimliklerine yönelik zaman zaman artan saldırıları devam etmektedir. Özellikle son 3 gündür Lazkiye, Ceble ve Humus'ta yoğunluklu olarak Aleviler ve Ermeni nüfusunun da yaşadığı bölgelere yönelik, HTŞ saldırılarının devam etmesi, İnsan hakları savunucuları olarak tüm dünyada olduğu gibi coğrafyamızda da bizleri ciddi olarak endişelendirmektedir. Yakın zamanda yaklaşık 60 yıllık Baas rejimi devrilmiş, ancak Suriye halklarının yaşadığı insani kriz bitmemiştir. Söz konusu insani kriz, yaşam hakkı ihlalleri, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller varlığını devam ettirmektedir.

HTŞ'nin Suriye'de iktidarı ele geçirdiği ilk günlerden başlayarak Alevi inanç merkezlerine yönelik saldırıları ve Alevi inancına mensup olan halkları hedef alması silahsız Alevileri katletmesi son derece dikkat çekici ve korkutucu boyutlara ulaşmıştır. Dünya kamuoyundan gelen tepkiler üzerine söz konusu saldırıların paramiliter gruplar tarafından yapıldığı siyasal iktidar sahipleri tarafından dile getirilse de bu durum ancak kendi sorumluluklarını gizlemeye yöneliktir.

Aldığımız bilgilere göre şu anda Alevilerin yaşadığı mahallelerde can güvenliği bulunmamaktadır. Sivil halk hedef alınmaktadır. Masum insanlar zorla yerlerinden edilmekte ve büyük bir insani kriz yaşanmaktadır. Dünya kamuoyuna yansıyan bu haberler ve görüntüler insan onurunun korunması konusunda herkese büyük sorumluluk yüklemektedir. Yaşananlara sessiz kalınması söz konusu saldırıların cesaretlendirilmesi anlamına gelecek ve tüm insanlığın vicdanını yaralayacaktır.

İnsan Hakları Derneği olarak uluslararası barışı ve insan haklarını korumakla görevli olan mekanizmaları uluslararası insan hakları örgütleriyle demokratik kamuoyunu Suriye'de gelişen bu saldırılara ve yaşanan ağır insanlık krizine karşı sessiz kalmamaya, bu saldırıları durdurmak yönünde harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu konuda Birleşmiş Milletler, üzerine düşen görevi maalesef yeterince yerine getirmediğinden bir kez daha Birleşmiş Milletleri tüm dünyada yaşandığı gibi Suriye'de de yaşanan insanlık krizine karşı tavır almaya, ses çıkarmaya yaptırım uygulamaya davet ediyoruz."