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İhbar üzerine yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için yapılan arama çalışmalarında, güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgedeki saman yığınında yer altı görüntüleme cihazı kullanıldı. Ancak arama sonucunda Narin'e ait bir iz bulunamadı.

İHBAR ÜZERİNE YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI İLE ARAMA YAPILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, akşam saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden bir arama gerçekleştirdi. Narin'in evine de 60 metre mesafede olan saman yığınındaki branda kaldırılarak deprem gibi afetlerde de kullanılan yer altı görüntüleme cihazı kullanıldı. AFAD ekiplerinin de katıldığı aramada bazı görevliler uzun şişler yardımıyla da arama yaptı. Ekipler yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin Narin'i arama çalışması sürüyor.

Emrah KIZIL- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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