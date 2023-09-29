İhalelerin kalkması, öğrencilere sağlıklı ve kaliteli yemek olarak dönüyor

DİYARBAKIR'da taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin yüklenici firmalar tarafından ihale usulüyle karşılanan yemek ihtiyacı geçen yıl sonlandırılarak öğretmenevleri ve meslek liseleri tarafından karşılanmaya başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kent genelinde taşımalı eğitim gören 135 bine yakın öğrenciye yemek çıkartıldığını belirterek, "Daha önce yemek ihalelerinde, firmalar tarafından mutlaka bir kırım oluyordu. O kırım da mutlaka yemekteki malzemeden eksiltiliyordu. Milli Eğitim bünyesinde bu işi yaparak öğrencilerimize daha kaliteli, daha besleyici yemek yapmış oluyoruz" dedi.

Diyarbakır'da taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin yemek ihtiyacı, daha önce yüklenici firmalar tarafından, ihale usulüyle karşılanıyordu. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla bu hizmet sonlandırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın protokolü gereği öğretmenevleri ve meslek liseleri tarafından karşılanmaya başladı. İhalelerin kalkmasıyla firmaların karı, öğrencilerin yemeğine de yansıdı. Hem menüdeki çeşit sayısı arttı hem de daha sağlıklı yemekler üretilmeye başladı. Yaklaşık 135 bin öğrencinin öğle yemeğinin karşılandığı uygulamada, Karacadağ pirinci ve Diyarbakır karpuzu gibi bölgeye has ürünler de yerel esnaftan temin edilerek hem işletmelere hem de üreticilere katkı sağlanıyor.

'ÖĞRENCİLERİMİZ DAHA KALİTELİ YEMEK YİYOR'

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, herhangi bir kar amacı gütmedikleri için bakanlığın gönderdiği paranın tamamının öğrencilere daha sağlıklı yemekler olarak gittiğini söyledi. Küçükali, "Taşımalı öğrencilerimize ve okul öncesi taşımalı öğrencilerimize öğlen yemeğini, meslek liselerimizden ve öğretmenevlerimizden temin ediyoruz. Tabi öğrencilerimiz daha kaliteli yemek yiyorlar. Bakanlığımızın, devletimizin öğrenci başına vermiş olduğu yemek ücretinin tamamı öğrencilerimize yemek olarak dönüyor. Herhangi bir kar, herhangi farklı bir ticari halimiz olmadığı için ücretin tamamı öğrencilerimize yemek olarak gidiyor. Bu öğrencilerimiz için büyük bir avantaj. Bunun yanında meslek liselerimizdeki mutfaklarımızda öğrencilerimiz okurken aynı zamanda uygulama yaparak da mesleklerini daha iyi öğreniyorlar. Çocuklarımız burada bu mutfakta çalışırken aynı zamanda belli bir miktarda da ücret alıyorlar. Mezun olduktan sonra hem burada hem de diğer işletmelerde de tam yetişmiş kalifiye eleman olarak mezun oldukları için iş bulmaları çok kolay oluyor. Burada da meslek liselerimizde ve öğretmenevlerimizde de usta öğretici olarak da çalışıyorlar. Diyarbakır geneli 75 bin taşımalı öğrencimiz var. 58 bin de okul öncesi öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize günlük bu işletmelerimizden, mutfaklarımızdan yemek çıkartıyoruz" diye konuştu.

'İLÇELERDEKİ ESNAFIMIZ DA KAZANIYOR'

İlçelerde de mutfakların ihtiyaçlarının bölgedeki esnaftan karşılandığını söyleyen Küçükali, "Şimdi bizim amacımız ilçelerde ilçe bazlı bu mutfakları kurup yerinde bu yemekleri üretip öğrencilerimize sıcak sıcak dağıtmak, dolayısıyla ilçe bazlı bu mutfakları oluşturduğumuzda o ilçe esnafı da bundan faydalanmış oluyor. Alışverişi ilçe esnafından yapıyoruz. İlçe insanları burada istihdam ediliyor. Orada yetişen sebze ve meyveler kullanılıyor. Dolayısıyla ilçeye de bir ekonomik hareketlilik kazandırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'BURADA İSTİHDAM EDİLEN USTA ÖĞRETİCİLER VAR'

İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali, Milli Eğitim bünyesinde yapılmaya başlanan yemeklerin daha kaliteli ve besleyici olduğunu vurgulayarak, "İhale yapıldığında mutlaka bir kırım oluyor. O kırım da mutlaka yemekteki malzemeden eksiltiliyor. Dolayısıyla biz Milli Eğitim bünyesinde bu işi yaparak öğrencilerimize daha kaliteli, daha besleyici, daha güzel yemek yapmış oluyoruz. Diğer illerimizde de yapılıyor, ama böyle il geneli tüm öğrencileri kapsamıyor. Farklı illerimizde vardır belki ama Diyarbakır'da tıkır tıkır işliyor. Şimdi biz bu mutfaklarımızı öğrencilerimize yemek yapmak amacıyla kurmuştuk. Allah bir daha yaşatmasın ilimiz de bir deprem bölgesiydi. O deprem süresince ilk günden itibaren bu mutfaklarımızdan her gün 250 bin yemek depremzedelere ulaştırdık. Komşu illere, Elbistan'a, Şanlıurfa'ya, Elazığ'a, Malatya ve Adıyaman'a gönderdik. Bizden talep eden illere gönderdik. Tabi ki buradaki öğretmenlerimiz, usta eğiticilerimiz, öğrencilerimiz, o süreçte büyük bir özveriyle çalıştılar. Gece bile çalıştılar. Gece gündüz depremzedelere buradan yemek ürettik. Burada istihdam edilen usta öğreticiler var. Dağıtım işini yapan şoförlerimiz var. Okullarımızda yine, köylerden, ilçelerden istihdam ettiğimiz vatandaşlarımız var. Büyük bir iş imkanı aynı zamanda. Öğrencilerimizi çıkarttığımızda 350'nin üzerinde vatandaş da meslek liselerimizde ve öğretmenevlerimize bu şekilde istihdam ediliyor" diye konuştu.

'KAMU ZARARININ ÖNÜNE GEÇMİŞ OLUYORUZ'

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı ise, artık herhangi bir aracı firma olmadan hizmet verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın vermiş olduğu yemek desteği kapsamında çocuklarımıza yemek hizmeti sunuyoruz. Şu anda bulunduğumuz Kayapınar ilçemize bağlı 500 Evler Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz, herhangi bir aracı olmadan, tamamen okul idaremiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin kendi mutfaklarında hazırladıkları gıdalarla kaliteli ve sağlıklı bir şekilde bu yemeğimizi öğrencilerimize ulaştırıyor. Biz burada okulumuzun mutfağında bu hizmeti sunarken aynı zamanda yerel ürünlerin de bu mutfakta kullanılmasına çok önem veriyoruz. Mesela Karacadağ pirincimize öncelik veriyoruz ve diğer ürünlere mümkün olduğunca öncelik vermeye çalışıyoruz. Bunun da piyasaya çok ciddi anlamda bir katkı sunduğunu düşünüyoruz. Şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Hem güvenilirlik hem sağlık hem hijyen hem de kalite açısından son derece daha sağlıklı bir iş ortaya çıkarttık. Kaliteli bir hizmeti, kaliteli bir yemeği daha ucuz bir maliyetle üreterek hem kamu zararının önüne geçmiş oluyoruz hem de çocuklarımız daha sağlıklı ve kaliteli bir yemeğe ulaşma fırsatı buluyor."