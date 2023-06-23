Küçükçekmece'deki trafik kazasında görevini yapan İHA muhabiri, anlamsız bir şekilde olay yerindeki polis memuru tarafından tartaklanarak görev yapması engellendi.

İHA muhabirine çirkin saldırı kamerada

Küçükçekmece'deki trafik kazasında görevini yapan İHA muhabirine polis engeli

İSTANBUL - Küçükçekmece'de hafif ticari araç ile İETT otobüsünün karıştığı kazayı görüntülemek için olay yerine giden İhlas Haber Ajansı muhabiri, anlamsız bir şekilde olay yerindeki polis memuru tarafından tartaklanarak görev yapması engellendi.

Küçükçekmece'de E5 Karayolu Bahçelievler istikametinde saat 15.30 sıralarında hafif ticari araç ile İETT otobüsünün karışması sonucu meydana gelen kazayı görüntülemek için olay yerine İhlas Haber Ajansı muhabiri, anlamsız bir şekilde olay yerinde bulunan polis memuru tarafından tartaklandı. Bununla yetinmeyen polis memuru, daha sonra kamuoyunu doğru bilgilendirmek için görevini yapan İhlas Haber Ajansı muhabirinin görüntü alması engelledi.

Muhabiri tartaklayarak uzaklaştırmaya çalıştı

Kaza sonrası hafif ticari araç içerisindeki yaralının sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa bindirileceği esnada görüntü almaya çalışan İHA muhabirine olay yerinde bulunan bir polis memuru tarafından çirkin saldırıda bulunuldu. İHA muhabirinin görüntü almasını engelleyen polis memuru daha sonra muhabiri tartaklayarak oradan uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar İHA'nın kamerasına yansıdı.