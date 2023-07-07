İHA muhabirine çirkin saldırı

Muhabirlerin yanı sıra polise ve jandarmaya saldırı gerçekleştiren şahıslar gözaltına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi şahıslara ait evde arama yapmak için düzenlenen operasyonda, jandarma ve polis ekipleri mukavemet ile karşılaştı. Olay anlarını kayıt altına alan İHA muhabiri, ekiplere mukavemet gösteren şahıslar tarafından saldırıya uğradı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, Esentepe Mahallesi Varna Sokak'ta bulunan bir eve yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Hırsızlık şüphelisi olduğu iddia edilen şahısların evinde arama yapmak isteyen ekipler, mukavemet ile karşılaştı. Olay yerinde bulunan ve ekiplere yönelik mukavemeti kayıt altına alan İHA muhabiri, şüpheli şahısların hedefi oldu. Kendisini görüntüleyen muhabire yönelen şüpheli şahıslar, küfür ve hakaret etti. Saldırının şiddetini arttıran şüpheliler, İHA muhabirinin kayıt aldığı cep telefonuna vurarak kendisini darp etti.

İHA muhabirine yönelik saldırının ardından ekiplere yönelik küfür, hakaret ve tehditlerine devam eden şüpheliler, jandarma ve polis ekiplerince biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirdi. Şüphelilerden Ümit G. ve Ahmet G. jandarma ekiplerince, Halil P. ve Abdulbaki P. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında polise, jandarmaya ve basın mensuplarına yönelik saldırılarından dolayı adli işlem başlatıldı.