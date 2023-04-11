İHA'lar yasadışı avlanan balıkçıların peşindeANTALYA Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak balıkçılara yönelik olarak İHA'ların da bulunduğu dijital teknolojiler yoğun olarak kullanılmaya başlandı.

İHA'lar yasadışı avlanan balıkçıların peşinde

ANTALYA Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak balıkçılara yönelik olarak İHA'ların da bulunduğu dijital teknolojiler yoğun olarak kullanılmaya başlandı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak balık avlananlara yönelik olarak yeni bir yönteme geçti. Ekipler kaçak avlanmanın önüne geçmek için İnsansız Hava Aracı (İHA)'lardan da faydalanmaya başladı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Suların ısınmasıyla birlikte, iç sularda üreme dönemine giren balıkların avlanması, türlerin neslini tehdit ediyor. Balıkçılık mevzuatına göre 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında Antalya iç sularında avlanma faaliyetlerine kısıtlama getirilmiştir. Drone destekli denetimlerde ilk olarak Antalya Köprü Çayı, Aksu Çayı ve Doyran Göletlerinde kontroller gerçekleştirilmiş olup tebliğe aykırı faaliyet yürütenler hakkında yasal işlem yapıldı. Su Ürünleri Denetimleri artık İHA destekli olarak yapılmaktadır. Çocuklarımızın da gelecekte balık yiyebilmesi için lütfen kurallara titizlikle uyalım" dedi.