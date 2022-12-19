İğrenç tavukçular! 7 ton 150 kilo kokmuş eti vatandaşlara yedireceklerdi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilogram tavuk eti ele geçirildi. Etleri vatandaşın sofrasına göndermeye hazırlanan firmaya ceza kesilirken, etler de imha edildi.
Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim yaptı.
TOPTAN SATIŞ YAPAN DEPOLAR KONTROL EDİLDİ
Eyyübiye İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerinde görevli gıda mühendisleri ve veteriner hekimlerinin de katıldığı denetimlerde, toptan satış ve dağıtım yapan depolar kontrol edildi.
7 TON 150 KİLO
Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş 7 ton 150 kilogram paketli tavuk eti belirlendi. Etlere el koyan ekipler, imha ederken işletmelere ise cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel