İğneadalı balıkçılar, mayın mağduru

KIRKLARELİ (DHA) - İSTANBUL Boğazı ve Bulgaristan sınırı yakınlarında 2 mayının bulunup, imha edilmesinin ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde ikinci duyuruya kadar balık avlanması yasaklandı. İğneada Limanı'na kayıtlı tekneler, mayın nedeniyle Karadeniz'e açılamazken, paydos eden balıkçılar da Rusya-Ukrayna savaşında mayın mağduru olduklarını, zarara uğradıklarını ve avlanmak istediklerini söyledi.

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in Bulgaristan sınırında 2 mayının bulunup, imha edilmesinin ardından balıkçılar, tedirgin oldu. İkinci mayının bulunduğu Kırklareli'nin İğneada beldesinde balık avlanması, ikinci duyuruya kadar yasaklandı. İğneada Limanı'na kayıtlı 200 tekne, mayın nedeniyle Karadeniz'e açılamadı. İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, balıkçıları cep telefonlarına gönderdikleri mesajlar ile uyardıklarını ve ikinci emre kadar denize açılmalarının yasak olduğunu belirtti. Ulaş, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mayınların kendi avlanma bölgelerine kadar geldiğini belirterek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ilgili birimlerle sürekli istişare halinde olduklarını kaydetti. Ulaş, şunları söyledi:

Balıkçı Mümin Tansever de mayın korkusu yaşadıklarını belirterek, "Zararımız var. Şu anda mezgit, kalkan avlıyoruz. 15 Nisan'a kadar sezon vardı. Müsaade ederlerse denize çıkacağız, etmezlerse çıkmayacağız. Daha önce mayın meselesi gibi bir şey yaşamamıştık" dedi.