Üye Girişi
Haberler

İğneada sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınları yeni tanıkların dinlenmesini talep etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin yakınları, yeni tanıkların dinlenmesi için Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Sel felaketine ilişkin yargılama devam ediyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında hayatını kaybedenlerin yakınları yeni tanıkların dinlenmesi için Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

İğneada'da geçen yıl 5 Eylül'de Sisli Vadi'deki bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketine ilişkin Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sürüyor.

Selde hayatını kaybedenlerin yakınları Hüseyin Duman ve Safiye Yaşa, cumhuriyet savcılığınca dilekçe vererek yeni tanıkların dinlenmesini talep etti.

Yaşa, adliye önünde yaptığı açıklamada, olayda kızı ve damadının hayatını kaybettiğini söyledi.

Konunun takipçisi olduklarını ifade eden Yaşa, yeni tanıkların cumhuriyet savcısı tarafından dinlenmesi gerektiğini, ellerindeki tüm belgeleri mahkemeye sunacaklarını belirtti.

Duman ise kendilerine bu süreçte destek olan herkese teşekkür etti.

Tesiste kalan 6 kişi yaşamını yitirmişti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde, 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde, tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Demirköy İğneada Dünya Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title